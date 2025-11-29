Team Altamura cade in casa contro il Sorrento

16ª Giornata Serie C Sky Wi-Fi Girone CTeam Altamura - Sorrento 1-215' (R) e 41' (R) D'Ursi; 77' AgostinelliPomeriggio di sport e di calcio allo stadio "Tonino D'Angelo" di Altamura, dove si sfidano Team Altamura e Sorrento nel match valevole per la 16ª Giornata di Serie C Sky Wi-Fi Girone C. Sugli spalti, presenti 1500 tifosi biancorossi e 40 ospiti nel settore a loro adibito.Mister Devis Mangia ha schierato il seguente undici: 12. Viola; 5. Zazza 18. Silletti (c), 13. Poli 32. Lepore; 21. Mogentale, 30. Nazzaro, 4. Dipinto, 16. Grande; 14. Simone, 10, Curcio.A disposizione: Turi, Doumbia, Crimi, Agostinelli, Suazo, Franco, Esposito, Florio, Mbaye, Peschetola, Nicolao.Prima frazione di gioco molto confusionaria e imprecisa dei biancorossi. Due le imprudenze in area da parte di Grande al 15º e di Mogentale al 41º che costano due rigori a favore degli ospiti, poi realizzati entrambi da D'Ursi. Unica occasione per i biancorossi alla mezz'ora con Dipinto, ma la palla termina fuori. All'intervallo è 0-2 per gli ospiti.Seconda frazione che parte con due cambi per Mister Mangia: escono Nazzaro e Grande per far posto a Franco e Florio. Team Altamura che attacca e prova a capovolgere l'inerzia della gara. Mister Mangia aggiunge altra corpatura offensiva con Peschetola e Agostinelli. Proprio quest'ultimo sigla l'1-2 al minuto 77 accorciando le distanze. Ma il Sorrento si difende e temporeggia e al fischio finale porta a casa i 3 punti, chiudendo il match sull'1-2.Team Altamura momentaneamente al 15º posto in classifica con 16 punti. Appuntamento adesso per il 6 dicembre 2025, alle ore 17:30 per Giugliano-Team Altamura, valevole per la 17ª giornata di Serie C Sky wi-fi.Le pagelle: Viola 6; Zazza 6 (70' Peschetola 6), Silletti 6, Poli 6, Lepore 6.5; Mogentale 5, Nazzaro 5.5, (46' Franco 6) Dipinto 6 (81' Doumbia sv), Grande 5 (46' Florio 6); Simone 5.5, Curcio 5 (70' Agostinelli 7).Le dichiarazioniMister Mangia in conferenza post partita: "Mi prendo io la responsabilità della prestazione e del risultato. Abbiamo notato che qualcuno è in calo, ma si fanno scelte e valutazioni. I ragazzi stanno dando il massimo e chi è entrato ha dato un contributo importante cambiando qualcosa in gara. Bisogna mantenere l'equilibrio perché questo sarà il nostro campionato. C'è da lavorare, da soffrire e da stare lucidi. Nel primo tempo abbiamo sbagliato tutti ma la responsabilità è mia, i ragazzi lasciamoli tranquilli.Mi aspettavo il loro calcio diretto, l'hanno preparata bene e noi l'abbiamo un po' patita. Sull'arbitro invece mi aspettavo anche qualche altro minuto di recupero in più. Ci si attiene sempre al protocollo ma va rivisto."