Foto Team Altamura
Foto Team Altamura
Calcio

Team Altamura cade in casa contro il Sorrento

Due rigori per gli ospiti. Non basta il gol di Agostinelli

Altamura - sabato 29 novembre 2025 19.53
16ª Giornata Serie C Sky Wi-Fi Girone C
Team Altamura - Sorrento 1-2
15' (R) e 41' (R) D'Ursi; 77' Agostinelli

Pomeriggio di sport e di calcio allo stadio "Tonino D'Angelo" di Altamura, dove si sfidano Team Altamura e Sorrento nel match valevole per la 16ª Giornata di Serie C Sky Wi-Fi Girone C. Sugli spalti, presenti 1500 tifosi biancorossi e 40 ospiti nel settore a loro adibito.

Mister Devis Mangia ha schierato il seguente undici: 12. Viola; 5. Zazza 18. Silletti (c), 13. Poli 32. Lepore; 21. Mogentale, 30. Nazzaro, 4. Dipinto, 16. Grande; 14. Simone, 10, Curcio.
A disposizione: Turi, Doumbia, Crimi, Agostinelli, Suazo, Franco, Esposito, Florio, Mbaye, Peschetola, Nicolao.

Prima frazione di gioco molto confusionaria e imprecisa dei biancorossi. Due le imprudenze in area da parte di Grande al 15º e di Mogentale al 41º che costano due rigori a favore degli ospiti, poi realizzati entrambi da D'Ursi. Unica occasione per i biancorossi alla mezz'ora con Dipinto, ma la palla termina fuori. All'intervallo è 0-2 per gli ospiti.

Seconda frazione che parte con due cambi per Mister Mangia: escono Nazzaro e Grande per far posto a Franco e Florio. Team Altamura che attacca e prova a capovolgere l'inerzia della gara. Mister Mangia aggiunge altra corpatura offensiva con Peschetola e Agostinelli. Proprio quest'ultimo sigla l'1-2 al minuto 77 accorciando le distanze. Ma il Sorrento si difende e temporeggia e al fischio finale porta a casa i 3 punti, chiudendo il match sull'1-2.

Team Altamura momentaneamente al 15º posto in classifica con 16 punti. Appuntamento adesso per il 6 dicembre 2025, alle ore 17:30 per Giugliano-Team Altamura, valevole per la 17ª giornata di Serie C Sky wi-fi.

Le pagelle: Viola 6; Zazza 6 (70' Peschetola 6), Silletti 6, Poli 6, Lepore 6.5; Mogentale 5, Nazzaro 5.5, (46' Franco 6) Dipinto 6 (81' Doumbia sv), Grande 5 (46' Florio 6); Simone 5.5, Curcio 5 (70' Agostinelli 7).

Le dichiarazioni
Mister Mangia in conferenza post partita: "Mi prendo io la responsabilità della prestazione e del risultato. Abbiamo notato che qualcuno è in calo, ma si fanno scelte e valutazioni. I ragazzi stanno dando il massimo e chi è entrato ha dato un contributo importante cambiando qualcosa in gara. Bisogna mantenere l'equilibrio perché questo sarà il nostro campionato. C'è da lavorare, da soffrire e da stare lucidi. Nel primo tempo abbiamo sbagliato tutti ma la responsabilità è mia, i ragazzi lasciamoli tranquilli.
Mi aspettavo il loro calcio diretto, l'hanno preparata bene e noi l'abbiamo un po' patita. Sull'arbitro invece mi aspettavo anche qualche altro minuto di recupero in più. Ci si attiene sempre al protocollo ma va rivisto."
Team Altamura, al “D’Angelo” arriva il Sorrento
29 novembre 2025 Team Altamura, al “D’Angelo” arriva il Sorrento
Primo consiglio comunale dopo le elezioni regionali
28 novembre 2025 Primo consiglio comunale dopo le elezioni regionali
Volley: Altamura a Imola per confermarsi
28 novembre 2025 Volley: Altamura a Imola per confermarsi
1
Dalla Puglia continua la migrazione giovanile
27 novembre 2025 Dalla Puglia continua la migrazione giovanile
Auguroni alla signora Antonietta, oggi 108 anni
27 novembre 2025 Auguroni alla signora Antonietta, oggi 108 anni
Aiuti alle donne vittime di violenza
27 novembre 2025 Aiuti alle donne vittime di violenza
Allerta meteo per temporali
26 novembre 2025 Allerta meteo per temporali
Nuovi medici di famiglia nel territorio della Asl Bari
26 novembre 2025 Nuovi medici di famiglia nel territorio della Asl Bari
Esibizione dell’orchestra delle donne in “scarpe rosse”
26 novembre 2025 Esibizione dell’orchestra delle donne in “scarpe rosse”
Violenza sulle donne: la Asl rafforza rete di protezione
25 novembre 2025 Violenza sulle donne: la Asl rafforza rete di protezione
Voto ad Altamura: i dati delle preferenze ai candidati
25 novembre 2025 Voto ad Altamura: i dati delle preferenze ai candidati
Record di voti per Paolicelli: è festa con Decaro
25 novembre 2025 Record di voti per Paolicelli: è festa con Decaro
© 2001-2025 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.