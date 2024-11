Studente altamurano nel consiglio dell'Adisu Puglia

Davide Scarabaggio, studente altamurano, è stato recentemente eletto consigliere di amministrazione dell'A.Di.S.U. Puglia (Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario).La sua nomina è stata ufficializzata dalla Regione Puglia il 14 novembre. Un importante riconoscimento per il suo impegno nel mondo universitario e per il diritto allo studio. Davide è attivo come rappresentante studentesco e volontario presso il Politecnico di Bari, impegnato a favore della comunità studentesca universitaria.L'Adisu si occupa principalmente di erogare borse di studio e di garantire l'accesso alle residenze universitarie. Come istituzione, l'Agenzia risponde a un compito di rilevanza costituzionale: garantire a tutti i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, la possibilità di accedere ai più alti gradi dell'istruzione.