Sciopero traspprti, lunedì possibili disagi

Possibili disagi su treni e autobus delle Ferrovie Appulo Lucane lunedì 22 settembre: le organizzazioni sindacali Unione Sindacale Di Base (Usb) di Puglia e di Basilicata hanno comunicato l'adesione allo Sciopero generale della durata 24 ore, per l'intera giornata di lavoro per tutte le categorie pubbliche e private.Di seguito le motivazioni dello sciopero: l'aggravarsi della situazione umanitaria a Gaza; il blocco degli aiuti umanitari; la questione della missione umanitaria mondiale "Global Sumud Flotilla"; la posizione del Governo italiano e dell'Unione Europea che non impongono sanzioni adeguate alla gravità della situazione. Saranno comunque assicurati tutti i servizi nelle fasce di garanzia, ossia dalle ore 5.30 alle ore 8.30 e dalle ore 12.30 alle ore 15.30. Ulteriori info e orari sul sito www.ferrovieappulolucane.it, sulla pagina Facebook aziendale e contattando il numero verde 800.050.500.