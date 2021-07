L'ultimo saluto all'ambasciatore del ballo

Lunedì mattina, a Putignano, in un tragico incidente stradale hanno perso la vita Irene Perniola e Giacomo Difonzo, 73 e 52 anni, madre e figlio entrambi di Santeramo. Ieri a Santeramo si sono tenuti i funerali, in una giornata di lutto cittadino. Per la scomparsa di Difonzo c'è tanta tristezza ad Altamura. Era molto conosciuto ed apprezzato nelle scuole di ballo tanto da essere ricordato come "l'ambasciatore del ballo".Antonio Forte, nel rito funebre, ha ricordato il caro amico Giacomo Difonzo con queste parole.Giacomo Difonzo è stato definito l'ambasciatore del ballo. Con la sua gentilezza, con la sua bontà per oltre 30 anni della sua vita ha contribuito alla diffusione della danza.Una vera e propria missione di vita basata esclusivamente sull'aggregazione. Lo ricordano i tantissimi allievi, i suoi colleghi, tutti i suoi amici, le migliaia di persone che ha incontrato in tutte le piste da ballo di tutta Italia.Esperto in diverse discipline, Giacomo si è sempre contraddistinto per i suoi modi da gentiluomo, sorridente e con un grande dono... riusciva a trasmettere serenità soprattutto nei confronti di chi non era nato per ballare. Il mondo del ballo è scosso per la perdita di un caro amico come Giacomo, il destino ha voluto così! E' andato via insieme alla sua cara mamma in maniera tragica e prematura, dopo milioni di km percorsi in giro per lo Stivale per congressi, concerti, spettacoli e serate. Per fortuna l'arte non muore mai!La sua citta Santeramo in colle, ieri in lutto cittadino, farà di tutto per non dimenticarlo, sono in cantiere diverse iniziative per ricordare un grande uomo, un eterno bambino, un instancabile ballerino nato con l'animo buono che mai morirà.