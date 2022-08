Spunta un'antenna per la telefonia in via Selva

In via Selva, a ridosso della strada statale 96, è stato installato un impianto per la realizzazione di una stazione radio base di telefonia mobile. Per i residenti della zona è stata una sorpresa inattesa e certamente non gradita. Era già successo in passato di proteste per l'installazione di impianti, ad esempio in via Manzoni, in via Monti. E questa volta in via Selva.Alcuni cittadini hanno scritto ad Altamuralife. "Diteci voi qualcosa in più su questo scenario che stanno montando alla fine di via Selva, proprio davanti ad una concessionaria. Noi cittadini siamo enormemente preoccupati". Per tutto il giorno l'argomento ha attirato l'attenzione, i social traboccano di foto e commenti indignati perché non c'è stato alcun avviso; altri fanno notare che gli impianti servono per il funzionamento dei telefonini che tutti posseggono. Ma la localizzazione? perché proprio lì?L'alta torre che svetta nuova di zecca è evidentissima per chi percorre la statale 96 e nel caseggiato in via Selva così come dal quartiere Lama di Cervo-Trentacapilli. I cittadini chiedono spiegazioni e rassicurazioni per la salute.L'impianto sarà gestito dalla WindTre e la richiesta è stata presentata a maggio dell'anno scorso al Suap (sportello unico per le attività produttive). Inizialmente il progetto era stato respinto.Il Comune ha diramato un comunicato in cui ha descritto tutta la cronistoria degli atti. Gli uffici comunali avevano dato parere negativo perché l'impianto creava interferenza con il progetto dell'Anas di realizzazione della rotatoria, molto attesa dai cittadini per migliorare la sicurezza dell'incrocio stradale. Successivamente si è tenuta una conferenza di servizi con tutti gli enti coinvolti nel procedimento e il progetto è stato ripresentato, in un punto in cui non va a creare interferenze con il progetto dell'Anas. Quindi è stato autorizzato. L'Arpa (agenzia regionale di protezione dell'ambiente) ha dato parere positivo.E' stato precisato, inoltre, che non si tratta di un'antenna del 5G.(seguiranno altre notizie e commenti)