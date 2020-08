Guardia alta contro i furti in uffici e abitazioni

Segnalazioni di furti sono pervenuti alla nostra redazione. Episodi di effrazione di ingressi o saracinesche di uffici o abitazioni sono stati denunciati dai cittadini alle forze dell'ordine.Un furto è stato commesso questa mattina alla periferia di Altamura, in via Cassano vecchia. Sono state portate via delle biciclette."Stamattina - scrive un residente ad Altamuralife - ancora una volta sono avvenuti furti". Quello segnalato è avvenuto tra le 11:00 e le 12:00 quando "delle persone sono entrate in autorimessa perforando 4 serrande e riuscendo ad aprirne una. Sono state portate vie biciclette normali ed elettriche. In pratica fanno dei fori e sbloccano le saracinesche".Pertanto non resta altro da fare che tenere sempre alta la guardia. Soprattutto le zone di periferia sono bersagliate dai ripetuti episodi, tentati o consumati. Alcune settimane fa un furto commesso ad Altamura, in zona Parco San Giuliano, si è concluso con l'arresto di un malvivente di Bari dopo un lungo inseguimento.