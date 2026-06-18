Zeronegativo: festival di fotografia contemporanea

Dal 18 al 21 giugno 2026 lo storico Stabilimento De Laurentis di Santeramo in Colle si trasformerà in un grande evento culturale a cielo aperto grazie a ZERONEGATIVO 2026, il festival indipendente di fotografia contemporanea che porta come claim un messaggio tanto semplice quanto evocativo: «Fotografia e natura non sono mai state così vicine». Organizzato dall'Associazione Culturale Zeronegativo APS, il festival nasce per valorizzare la giovane fotografia contemporanea emergente italiana, ma nel corso degli anni ha costruito una propria identità che va ben oltre il concetto tradizionale di esposizione fotografica.ZERONEGATIVO si presenta infatti come uno spazio aperto di incontro, relazione e partecipazione, dove arte, fotografia, architettura e territorio entrano in dialogo costante. Un luogo in cui le immagini non vengono semplicemente osservate, ma diventano strumenti di confronto, conoscenza e scambio di idee. L'obiettivo è creare una vera comunità temporanea capace di mettere in relazione artisti, professionisti del settore, appassionati e visitatori all'interno di un'esperienza condivisa che vive e si evolve giorno dopo giorno. Uno degli aspetti che caratterizza maggiormente il festival è proprio il rapporto diretto tra il pubblico e gli autori. Durante tutta la manifestazione sarà infatti possibile incontrare gli artisti, dialogare con loro, approfondire i progetti esposti e partecipare attivamente alle numerose iniziative in programma. Più che una mostra, ZERONEGATIVO vuole essere uno spazio sociale e collettivo in cui ogni attività — dai workshop ai talk, dai laboratori ai momenti conviviali — è pensata per favorire la nascita di nuove connessioni e alimentare un percorso comune sotto un'unica direzione: quella dell'arte, della fotografia e della crescita condivisa.L'appuntamento rappresenta un'occasione particolarmente interessante per vivere quattro giornate all'insegna della cultura contemporanea, della creatività e della scoperta del territorio. Un festival che mette al centro persone, territorio e relazioni ZERONEGATIVO propone una formula originale in cui fotografia e territorio dialogano attraverso linguaggi contemporanei e forme partecipative. Accanto alla mostra principale saranno organizzati workshop, talk, cineforum, presentazioni editoriali, laboratori, showcase musicali e un bookshop curato dalla Libreria Marini. Ogni appuntamento è pensato per favorire il confronto tra generazioni, esperienze e sensibilità differenti, creando un ambiente dinamico in cui il pubblico non è semplice spettatore ma parte integrante dell'esperienza culturale. L'edizione 2026 vedrà la partecipazione di realtà affermate del panorama fotografico nazionale come DITO Publishing e della curatrice Laura Tota, protagonisti di workshop e momenti formativi. Saranno presenti anche i laboratori del TAM – Tower Art Museum di Matera, aperti a partecipanti di tutte le età e livelli di esperienza. Durante tutta la manifestazione saranno inoltre attivi servizi di food & beverage. Allestimenti sostenibili e installazioni immersive Uno degli elementi distintivi del festival riguarda gli allestimenti espositivi.Gli organizzatori hanno infatti progettato allestimenti originali pensati per valorizzare ogni immagine come parte di un racconto unico. Attraverso ricerca e sperimentazione visiva vengono creati scenari immersivi nei quali materiali non convenzionali, forme e luce diventano parte integrante dell'esperienza espositiva. Ogni installazione dialoga con l'ambiente naturale, fondendo elementi realizzati artigianalmente con ciò che il territorio offre spontaneamente. Particolare attenzione è dedicata alla sostenibilità: tutti i materiali utilizzati provengono da processi di recupero e riuso di elementi di scarto, con l'obiettivo di ridurre i consumi e dare nuova vita a oggetti destinati alla dismissione. Gli allestimenti sono interamente ideati e curati dalla direzione artistica interna di Zeronegativo.Giovedì 18 giugno ● Ore 17:00 – Apertura cancelli ● Ore 18:00 – Inaugurazione ● Ore 20:00 – Showcase Earthbeat ● Ore 22:30 – Chiusura mostra ● Ore 01:00 – Chiusura cancelliVenerdì 19 giugno ● Ore 17:00 – Apertura ● Ore 18:00 – Cineforum a cura di Federico E. Cornacchia e Gerry Ciccimarra (Cineclub Formiche Verdi) ● Ore 20:00 – Showcase Fanatic x ZN ● Ore 22:30 – Chiusura mostreSabato 20 giugno ● Ore 10:00 – Apertura ● Ore 10:00-18:00 – Workshop di curatela con Laura Tota ● Ore 15:00-18:00 – Laboratorio Junk Journaling (TAM Matera) ● Ore 17:00 – Presentazione photobook di Mirko Ostuni e DITO Publishing ● Ore 18:00-19:00 – Talk ZN26 con Gaia Vettori ● Ore 20:00 – Showcase Endoleso x ZNDomenica 21 giugno ● Ore 10:00 – Apertura ● Ore 10:00-18:00 – Workshop editoria con DITO Publishing ● Ore 18:00-19:00 – Talk ZN26 con Gaia Vettori ● Ore 19:00 – Aperitivo ZN ● Ore 22:30 – Chiusura cancelliL'evento è a capienza limitata ed è riservato ai soci sostenitori. Dalle ore 20:00 sarà comunque possibile accedere previa registrazione, fino ad esaurimento posti disponibili. Per info e prenotazioni: https://zeronegativofest.it/