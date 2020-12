Convegni Scuola Padre Pio, incontro in videoconferenza su Aldo Moro

Mercoledì 16 dicembre 2020, alle ore 10.00, l'onorevole Gero Grassi (deputato per tre legislature, XV-XVI-XVII) sarà nella scuola secondaria di primo grado "Padre Pio" di Altamura e incontrerà in video-conferenza, gli alunni delle classi 3^D, 3^E, 3^G per ricordare lo statista e riformatore Aldo Moro, vittima del terrorismo negli anni che insanguinarono il nostro Paese.La mattinata di studio, coordinata dalla docente Francesca Dirienzo, avrà l'obiettivo di mantenere viva la memoria di Aldo Moro e diffonderne il pensiero, nell'ambito del Progetto "Moro Vive", voluto dal Consiglio Regionale della Puglia, d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale, programmato nelle attività di "Cittadinanza e Costituzione".In apertura dell'incontro il saluto del dirigente scolastico Claudio Crapis.