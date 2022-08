Concerti Music in the square, il dj londinese Mike Anderson ad Altamura

"Music in the square" è l'evento promosso da Dinosproduzioni & Bikers Station- Altamura, in programma giovedì 4 agosto a partire dalle 21.30 presso "Dinos", in Piazza Resistenza. Mike Anderson tiene una performance live, con il suo inconfondibile talento. Lo comunica "Dinos".​L'incredibile background internazionale, i suoi inseparabili vinili e la levatura artistica di Mike Anderson rendono l'appuntamento qualcosa di unico.