Piccola Accademia fotografica: mostra conclusiva del progetto Circle

Il progetto CIRCLE, un'innovativa masterclass di PAF - Piccola Accademia di Fotografia APS, tenutasi per tutto il 2023, che ha unito il linguaggio fotografico al racconto personale.CIRCLE ha coinvolto tredici fotografi provenienti da Altamura, Bitonto e Matera, con un'età compresa tra i 30 e i 70 anni. Sono stati seguiti dai tutor Nicola Petrara e Luigi Porzia, i quali attraverso incontri di gruppo con cadenza mensile, hanno tracciato le linee guida per strutturare il percorso, condiviso ispirazioni mostrando grandi autori internazionali, organizzato tavole di confronto serrato per la revisione dei singoli lavori.Ogni partecipante ha realizzato un progetto allineato alla ricerca personale dei temi, esplorando le proprie capacità creative, senza limiti espressivi. Questo continuo processo di confronto ha formato un gruppo affiatato e coeso, una comunità di appassionati di fotografia coinvolti non solo sul piano del lavoro, ma uniti anche per aver manifestato le proprie esperienze personali, dimostrando oltremodo uno straordinario processo di crescita e varietà di prospettive. Il risultato sorprendente è la creazione di tredici progetti fotografici unici, un vero tributo alla diversità e alla creatività.CIRCLE, che poggia sul tema principale del racconto, si articola su tre macro livelli: la città, la famiglia e se stessi. Questo ha offerto a ciascuno dei partecipanti un più ampio spettro di spunti interpretativi. Ciascuno è stato incoraggiato a sviluppare le tracce facendo leva sulla personale visione dei temi utilizzando metodo, conoscenza del mezzo fotografico, sperimentazione.Dopo un anno, il CIRCLE culmina in una mostra fotografica collettiva con circa 150 fotografie esposte e la produzione di un catalogo dedicato a questo straordinario lavoro. L'allestimento espositivo della mostra, curato dall'architetto Pasquale Gentile, si articola in 3 ambienti, uno per ogni macro tema. Questa formula, pensata in ogni dettaglio, dalla divisione degli spazi all'illuminazione, offre ai visitatori un'esperienza coinvolgente che sottolinea la diversità quanto la profondità dei progetti fotografici esposti.Info e dettagli mostra fotograficaVernissage: giovedì 7 marzo 2024, ore 18:00Luogo: Ex Conservatorio Santa Croce, Via Santa Croce 14, Altamura(Presentazione mostra e interventi. Visita sale espositive)Aperitivo fotografico: 9 marzo 2024 dalle 19:30Djset KingFrankPerformance visiva: 10 marzo 2024, orari repliche 19:00 e 20:00ECHO: installazione artistica a cura di Opera Luce regia di Cosimo FrascellaTalk con gli autori: 11 e 12 marzo 2024, ore 19:00.Gli autori descriveranno i loro progetti e racconteranno le loro esperienzeFinissage: domenica 17 marzo 2024, ore 22:00Orari visita mostra: dal lunedì al sabato dalle 18:00 alle 22:00 - domenica dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 18:00 alle 22:00(L'ingresso è gratuito per tutti i visitatori con piena accessibilità per disabili)www.pafaccademia.it