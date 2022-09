Miss Italia 2022, ad Altamura la selezione provinciale per le ultime finaliste

Grande attesa per la selezione provinciale di Miss Italia che si tiene sabato 3 settembre alle ore 20.30, nell'area eventi dello stadio in via Mura megalitiche, per nominare le ultime sei finaliste che accedono alle finali regionali del concorso più blasonato al mondo, giunto alla 83^ edizione.A presentare lo spettacolo Lucy Bello, modella e presentatrice che conquistò il titolo pugliese di Miss Sport e pre-finalista nazionale del concorso nel 2019. Ad allietare la serata ci sono la portentosa voce del tenore Luigi Cutrone e le esilaranti incursioni di Emanuele Tartanone, attore comico del Mudu'.L'organizzazione è a cura della esclusivista regionale Carmen Martorana Eventi, in collaborazione con la Creativity and Events di Vito Diaferia e il Comune di Altamura.L'organizzazione del concorso ringrazia per la collaborazione la LILT - Lega Italiana Lotta Tumori sez Bat (presidente Michele Ciniero), Ufficio Moda Italia, Roma Immobiliare di Francesco Minervini, Decaro Caffè.