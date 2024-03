La politica al femminile nella Murgia: convegno della Confconsumatori

Nell'ambito del mese delle pari opportunità 2024, la Confconsumatori Aps ha organizzato un interessante convegno tematico, in programma giovedì 21 marzo alle ore 18 nell'ex conservatorio Santa Croce, per parlare di politica al femminile, dalla viva voce delle protagoniste.Tema: "Le storie della politica femminile della Murgia". L'iniziativa prevede anche un intervento in video della presidente nazionale onoraria di Confconsumatori Mara Colla.Presenta e coordina Michele Micunco, presidente della Confconsumatori di Altamura, ideatore dell'iniziativa.