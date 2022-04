Io mi attivo: ad Altamura la settimana dei diritti umani di Amnesty International

Tutta Italia si mobilita per la settimana #IoMiAttivo dal 1 al 10 aprile 2022, promossa dai gruppi Amnesty International del territorio. Eventi, manifestazioni, banchetti, discussioni e attività per far conoscere e raccontare Amnesty alla società e per promuovere i diritti umani, in ogni ambito.Grazie al giovane gruppo di Altamura, la città per la prima volta si tinge di giallo in tutta la settimana, da domenica 3 aprile a sabato 9, con diverse e variegate collaborazioni. La settimana è iniziata con la promozione della pace con l'A.S.D. Shinkitai ed è proseguita con proposte sulla migrazione e sul consenso sessuale rivolte alle scuole. Hanno aderito a questa "rete umana e solidale" il Liceo "Cagnazzi" e l'"ITT Nervi-Galilei" di Altamura, oltre che l'IPSIA "Galilei" – ITT "Bachelet" di Gravina.L'evento conclusivo e in programma sabato 9 aprile, presso il GAL – Terre di Murgia (in piazza Resistenza), con una vera e propria maratona gialla dalle 17 a mezzanotte, secondo il seguente programma:17-18:30: Laboratori per bambini di pittura, origami e lettura. Età consigliata dai 5 ai 10 anni, con un massimo di 20 partecipanti. Prenotarsi tramite messaggio Whatsapp al numero 392 223 2666 (Ilaria).18:30 – 20: "Un giorno in frontiera", attività di simulazione sulla migrazione aperta dai 16 anni in su, con un massimo di 25 partecipanti. Prenotarsi tramite messaggio Whatsapp al numero 392 861 2245 (Dora).20 – 21:30: Dibattito aperto alla città con alcuni ospiti del territorio che portano il loro racconto e la loro storia sui diritti umani, sulla pace, sul tessuto culturale e sociale.21:30 – 00: Momento finale aperto alla città con musica e dj-set."Il fine è uno solo - spiega il gruppo altamurano - Amnesty è anche voler stare e divertirsi insieme. Felici e orgogliosi di quanto portiamo alla città, seppur al nostro primo grande evento. Grande supporto dalle scuole, dai docenti e dai dirigenti che hanno sposato le nostre proposte. Abbiamo cercato di toccare tutte le fasce d'età perché è giusto che i diritti umani, essendo universali, tocchino le coscienze di tutte e tutti".