Il Festival N Stories lancia “Vagabonding”: concorso di scrittura, illustrazioni e foto

Il Festival N*Stories si svolge tradizionalmente ad Altamura e racchiude tutte le anime della narrazione di viaggio: scrittura, audio, fotografia, video, illustrazione, suoni e design. Anno dopo anno giungono, fino a questo lembo di terra che unisce Puglia e Basilicata, narratori da tutta Europa che portano nuovi linguaggi ed esperienze.Nell'ambito della quarta edizione del Festival N*Stories, l'Associazione Il Vagabondo - in collaborazione con Scuola del Viaggio, Feltrinelli Altamura, il Grillo editore e Dammi un libro - indice la prima edizione del contest artistico narrativo "VAGABONDING". Il tema del contest è "Incontri di Viaggio" proprio per celebrare il filo rosso del Festival.Questa prima edizione prevede 3 sezioni: NARRATIVA BREVE - ILLUSTRAZIONI - RACCONTO FOTOGRAFICOLa partecipazione è aperta a tutti e chiunque desideri candidare il proprio Incontro di Viaggio può inviare la sua opera entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15 giugno 2020. Le opere dei 15 finalisti (5 per ogni sezione) saranno raccolte in una pubblicazione. I finalisti saranno inoltre premiati con una copia del libro "Raccontare il viaggio" di Andrea Bocconi e Guido Bosticco, edito da Touring Club Italiano. Per ogni sezione, la giuria decreterà poi 3 opere vincitrici.Il premio per il primo classificato per ogni sezione sarà un libro, consegnato dalla Feltrinelli di Altamura.(http://www.festivalnstories.it/contest/ - info@ilvagabondo.org)L'Associazione Culturale Il Vagabondo nasce nel 2000 a Napoli e in questi 20 anni ha trovato soci e nuove sedi in varie città del Sud Italia. Si occupa di promuovere la valorizzazione dei luoghi, la loro narrazione e un turismo che sia consapevole e responsabile, e che coinvolga le realtà e le comunità locali. Oggi l'Associazione è presente a Napoli, Matera e Altamura, grazie ad un numero consistente di soci locali partecipi e molto propositivi. L'associazione è stata tra i Project Leader del programma culturale di Matera Capitale Europea della Cultura per il 2019 con il progetto Heritage Games e con il Festival N*Stories.