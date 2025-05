"Il caso Moro: tra politica e storia", presentazione del libro

Venerdì 23 maggio, alle ore 17:30, nella sala consiliare del Comune di Altamura, è in programma la presentazione del libro "Il Caso Moro: tra politica e storia", scritto da Claudio Signorile e Simona Colarizi, edito da Baldini-Castoldi.L'evento, promosso dal Partito Democratico di Altamura in collaborazione con la libreria la Feltrinelli point Altamura, vede la partecipazione di Gero Grassi, già membro della Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Moro, e Claudio Signorile, co-autore del volume e figura centrale della storia politica italiana. Modera Pasquale Dibenedetto, giornalista di Adnkronos. L'incontro si apre con i saluti istituzionali del sindaco di Altamura, Vitantonio Petronella.Il libro rappresenta un'importante analisi storica e politica su uno degli episodi più drammatici della storia repubblicana: il sequestro e l'uccisione di Aldo Moro da parte delle Brigate Rosse. Gli autori affrontano il tema con approccio rigoroso e documentato, offrendo spunti di riflessione sul contesto politico di quegli anni e sulle conseguenze che ne derivarono per l'intero sistema democratico italiano. L'ingresso è libero.