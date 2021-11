"I custodi delle matrici di zinco", il nuovo libro di Lucia Calia

Stasera, alle ore 19.00, nel Teatro Mercadante di Altamura, viene presentato il romanzo fantasy "I custodi delle matrici di zinco", scritto da Lucia Calia, per le edizioni "Suoni della Murgia", con illustrazioni di Filippo Marroccoli.Lucia Calia è al suo quarto libro. Predilige ambientazioni e sguardi sognanti e trame elettrizzanti per avvolgere i lettori sino alle ultime pagine. Un altro filo conduttore è la presenza di protagonisti femminili.Con l'autrice dialogano Vincenzo Magistà (direttore TgNorba), Raffaello Fusaro (regista, attore). Modera Silvio Teot. Voce narrante Angelo Didonna. Previsti intermezzi musicali della formazione "Uaragniaun".L'ultimo romanzo è ispirato dalle suggestioni dell'antica Tipografia Portoghese, luogo unico e con una magia di altri tempo, museo di arte tipografica.Presentazione della tramaLe sorti della tipografia di famiglia sono nelle mani di Bimba, una tredicenne con la meraviglia negli occhi che si ritroverà a difendere l'Arte Tipografica e la stessa sua esistenza affrontando un Viaggio nel Tempo. Tre albe e tre tramonti sono concessi dalla Tessitrice di Fantasie a quest'essere puro, senza sovrastrutture che, attraversando una finestra spazio-temporale, arriverà nel chiostro di un antico convento pieno di fascino e misteri. Per compiere la sua missione nel mondo parallelo, Bimba sarà accompagnata dalla stramba Miss Florence Bloomer, l'aiutante fuoriuscita dalle pagine di un racconto ambientato in epoca vittoriana. Una fantastica avventura in cui conoscerà i 'Custodi delle matrici di zinco' e dovrà sventare i perfidi intrighi dell'Immortale prima che scada il suo Tempo nel 1893. Un racconto fantasy che rivelerà alla protagonista verità sconcertanti capaci di far riflettere anche attraverso momenti di sottile ironia.