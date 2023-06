Fiera Expomurgia: dall'1 al 4 giugno al Monastero del soccorso

: è questo il tema che la, attraverso l'evento fieristico, intende realizzare come azione di marketing territoriale in collaborazione con tutte quelle aziende che hanno attraversato un momento di grave difficoltà a causa dell'emergenza Covid 2019.Dall'si tiene la Fiera Regionale, l'appuntamento fieristico itinerante dedicato al business e vetrina qualificata per la valorizzazione e la promozione dei prodotti d'eccellenza riguardante il commercio, il tempo libero, l'artigianato, l'agricoltura e dell'enogastronomia tipica locale.Con il Patrocinio degli Enti più rappresentativi del territorio puglieseintende rafforzare i suoi momenti di aggregazione e di rappresentazioni intorno alla quale saranno distribuiti box preallestiti, casette e banchetti in legno con una vastissima offerta di oggettistica tra infinite proposte di prodotti artigianali, cosmesi naturali, bigiotteria, articoli per la casa e arredamento in genere, agricoltura, con uno spazio specifico dedicato alla degustazione e vendita di prelibatezze culinarie e specialità di produttori enogastronomici.Scelta di nuovo la sede del, che rappresenta sicuramente lo scenario ideale per la presenza di spazi all'aperto, vetrine e gallerie espositive e sale attrezzate per spettacoli, convegni e cooking show e che ben si presta a questo tipo di manifestazioni, grazie anche alla sua strategica posizione vicina alle piazze centrali della città.Nel corso degli anni sono stati protagonisti tantissimi espositori, con un enorme successo di pubblico garantendo occasioni di incontro e confronto di altissimo livello che hanno favorito contatti, approfondimenti e occasioni commerciali tali da riconoscere a questo appuntamento un ruolo autorevole divetrinacon l'obiettivo di potenziare ulteriormente i risultati positivi nati con le esperienze 2004-2022.