Donne protagoniste nelle imprese agricole, un incontro del coordinamento femminile Acli

Giovedì 21 aprile, ore 18.30, presso la Sala "Tommaso Fiore" Monastero del Soccorso, l'associazione culturale "Coordinamento Donne ACLI Altamura", presenta "Le bucoliche del terzo millennio - L'agricoltura è sempre più …donna".In un settore spesso considerato prerogativa maschile è fondamentale ricordare come le imprese agricole a conduzione femminile siano le più innovative e resilienti, capaci di scommettere su improbabili sfide imprenditoriali per poi non solo vincerle ma dimostrare anche e soprattutto di posseder capacità gestionali. Le imprenditrici agricole hanno rivoluzionato il settore introducendo attività di educazione ambientale e alimentare dedicate alle scuole come le fattorie didattiche. Racconti di vita al femminile, immagini, suoni, mostreranno il volto di una Murgia giovane, con la partecipazione dell'allevatrice Mariantonietta Scalera, conosciuta anche come "la pastora della Murgia", e l'imprenditrice Rosa Tortorelli.L'appuntamento rientra nel mese delle pari opportunità coordinato dal Comune. Sono previsti anche i saluti di Angela Miglionico, presidente della commissione pari opportunità; Margherita Fiore, assessore alla cultura; per l'associazione Acli intervengono Flora Menolascina (responsabile regionale), Arianna Zizzo (vice presidente vicaria nazionale di Acli Terra), Maria Teresa Monitillo (presidente circolo locale) e modera Grazia Lorusso (responsabile del coordinamento Acli donne di Altamura).