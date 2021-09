"Children", pediatri a confronto sulle ripercussioni della pandemia

La Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP) Puglia organizza anche quest'anno 'Children', evento ibrido che si svolgerà venerdì 10 e sabato 11 settembre come 'FAD' e come 'Residenziale' al 'The Nicolaus Hotel' di Bari. Affidate a relatori di fama internazionale, le relazioni che si susseguiranno durante la due giorni di lavori saranno all'insegna dell'aggiornamento continuo professionale e faranno riferimento a contenuti clinici attuali. I contenuti delle stesse, come da prassi, saranno rivolti al pediatra di famiglia in maniera didattica e qualitativamente efficace.'L'ascolto delle relazioni e la partecipazione alle discussioni di Children 2021 – afferma il dott. Luigi Nigri, vice presidente nazionale FIMP e referente per la FIMP in Puglia – costituiscono una significativa occasione di aggiornamento del percorso formativo dei medici pediatri. La pandemia - continua il dott. Nigri - ha reso ancor più fragili i nostri piccoli pazienti ancor più delicato il nostro ruolo di pediatri. L'obiettivo di questo evento ibrido - conclude il dott. Nigri - è provare a sciogliere alcuni nuovi dubbi pediatrici mettendo il bambino al centro del percorso che porta alla definizione condivisa della risposta per la migliore gestione dei suoi problemi di salute'.Il programma dell'edizione 2021 di Children si aprirà alle ore 9 venerdì 10 settembre con i saluti istituzionali. Seguiranno le relazioni su: 'Il dolore nel bambino: quali strategie per il pediatra' (Egidio Barbi); 'Pandemia da Covid-19: quale impatto sulle strategie vaccinali e sulle coperture nell'infanzia?' (Maria Chironna); 'Immunità e allattamento da latte materno, latti adattati e probiotici' (Ruggiero Francavilla); 'La filiera agroalimentare per l'alimentazione del bambino: sogno o realtà?' (Alessandro Apolito).La sessione pomeridiana di venerdì 10 settembre è simpaticamente intitolata 'Dottore mio figlio…' e prevede gli interventi su '…non mangia' (Margherita Caroli), '…non dorme' (Emanuela Malorgio), '…ha l'intestino capriccioso' (Vito Miniello).Il filo conduttore della sessione mattutina di sabato 11 settembre di 'Children 2021' è il rapporto tra il mondo pediatrico e il Covid-19. Il programma si aprirà con la relazione 'Il Covid pediatrico attraverso i decreti: cosa si è realizzato, cosa non, cosa si sarebbe potuto realizzare' (Gianfranco Geronimo e Giuseppe Ragnatela); 'Il pediatra al tempo del Covid-19: com'è cambiato il lavoro, aspetti positivi e negativi per il pediatra nella sua attività, il rapporto medico-paziente (Anna Libera Latino e Sandro Catucci), ' La gestione clinica del Covid nel bambino: dagli antibiotici, agli steroidi e…alle sorprese' (Damiano Colazzo e Giovanni Simeone); 'La genitorialità al tempo del Covid' (Teresa Cazzato e Adima Lamborghini)L'organizzazione del convegno è multidisciplinare e innovativa: le sedute plenarie di 'Children 2021', infatti, sono state precedute da quattro eventi distribuiti in giornate diverse, unendo l'interattività della formazione frontale con l'apprendimento in webinar. Presidenti di 'Children 2021' sono Massimo Pettoello Mantovani e Ruggiero Piazzolla.