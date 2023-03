8 marzo: Mudima (museo diocesano dei matronei), accesso gratuito alle visitatrici

In occasione della giornata internazionale della donna dell'8 marzo, il Mudima - Museo diocesano dei matronei (nella Cattedrale di Altamura, ingresso in Arco Duomo) omaggia tutte le donne con l'ingresso gratuito.Orari: 10-13; 15-18.Il Museo è composto di varie sezioni che raccontano la ricchezza del patrimonio storico-artistico della città. Lo spazio espositivo comprende due livelli dove spiccano i matronei della Cattedrale Altamurana, gallerie che corrono lungo la parte superiore delle navate laterali della chiesa dell'Assunta. Il museo ospita manufatti che vanno dal XIII al XIX secolo, divise in cinque grandi sezioni: Argenti, Paramenti, Scultura lapidea, Scultura lignea e Archivio.