Rifiuti in fiamme in via Selva, intenso fumo scuro

Le situazioni di degrado ambientale, più volte denunciate, ora diventano anche un rischio per la salute. Questo pomeriggio, verso le ore 16.30, si è incendiata la "piazzola ecologica" in via Selva, nel tratto stradale corrispondente alla strada provinciale 11. "Ecologica" per modo di dire perché i contenitori stradali al servizio delle case sparse sono circondati da una discarica abusiva con immondizia di vario genere.L'incendio ha provocato un intenso fumo nero. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco.Da accertare le origini dell'incendio ma la prima ipotesi è quella dolosa. Perché chi abbandona i rifiuti vuole cancellare le tracce per evitare che dalla tipologia di materiali e da eventuali segni si possano riconoscere coloro che li hanno lasciati al suolo in modo illecito, così da evitare sanzioni e costi per il ripristino dei luoghi (si rischia anche la denuncia penale per l'omessa bonifica).Le foto sono state fornite ad Altamuralife da Vincenzo Tricarico che commenta amaramente: "Qualcuno ha anticipato il falò del 19 marzo". E poi lamenta: "Passo in quella strada più volte al giorno, la situazione peggiora di continuo. Mi sono stancato a chiamare gli uffici comunali competenti per i controlli. Adesso, come temevo, qualcuno ha deciso di dare fuoco e le conseguenze sono queste".