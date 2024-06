Raccolta firme dei residenti in via Laudati (centro storico): fermate il degrado

e hanno inviato la petizione al Comune, ai Carabinieri e alla Polizia locale per segnalare la situazione di degrado, provocato dalla notevole frequentazione di persone, soprattutto giovani. Non tutti, chiaramente, sono responsabili.Uno dei residenti, nostro lettore, spiega ad Altamuralife la situazione, con tanto di foto e video. Evitiamo, per ovvie ragioni, le immagini di qualcuno che si abbandona ai propri bisogni fisiologici."Chiediamo alle autorità di intervenire, questa situazione va avanti da settimane ma sta peggiorando con la fine della scuola e con l'arrivo del caldo", scrive il nostro lettore."La sera qui è invivibile - afferma -. Ci sono bambini e ragazzini tra gli 11 e i 15 anni che disturbano i residenti e commettono atti vandalici e intimidatori nei confronti delle persone anziane. Da circa un mese questi individui si accampano sui gradini, bevono, fumano (non solo sigarette, dato che c'è un odore forte di marijuana), gridano continuamente e sgasano con i loro motorini (che poi, non hanno nemmeno la patente alcuni, ne sono sicuro al 100% perché sono proprio dei ragazzini di appena 12/13 anni), oppure sfrecciano a velocità elevata con le loro biciclette elettriche. Ci sono risse, rompono tutto quello che trovano, che sia una bottiglia di vetro, un cartone o una semplice busta dell'immondizia, la aprono e buttano per strada tutto il contenuto"."Sono gruppi di circa 30 ragazzini, che il sabato possono arrivare a 50, occupando tutta la strada, rendendo difficile il passaggio", aggiunge.Il lettore ha comunicato anche che qualcuno si è divertito a staccare pezzi di intonaco da una palazzina. Inoltre sono state fatte minacce ad anziani. "Alcuni giorni fa - segnala ancora il lettore - hanno dato calci alla porta di un signore anziano, malato di tumore, che non può reagire o difendersi. Un altro anziano, per paura, ha preso l'abitudine di tornare a casa, facendo un giro più largo per non passare in via Laudati perché la scorsa settimana, mentre passava, gli hanno dato uno scappellotto in testa facendogli volare il cappello".Inoltre è stato realizzato un video in cui "si vede un ragazzino defecare vicino alla porta della mia vicina, lasciando lì i suoi escrementi per poi tornare al gruppo".Alle autorità si chiede "di prendere provvedimenti". Ogni giorno vengono chiamate le forze dell'ordine.