Pro Loco: per festa della musica la "famiglia dei sassofoni e repertorio"

In occasione della 32ª edizione della Festa della Musica, quest'anno dedicata a "La voce dei luoghi", la Pro Loco invita i cittadini a partecipare a un appuntamento incentrato sulla scoperta della "Famiglia dei Sassofoni" e del loro repertorio musicale, a cura del Prof. Giovanni Calia.In programma il 21 giugno 2026 alle ore 19:00 presso l'Atrio Simone Viti Maino. Sarà un'occasione speciale per gli appassionati della musica e anche per chi desidera trascorrere una piacevole serata estiva lasciandosi accompagnare dalle calde e avvolgenti note del sassofono. Un viaggio affascinante tra musica, storia e sonorità che hanno reso il sassofono uno degli strumenti più versatili e amatiIngresso libero, tutta la cittadinanza è invitata.