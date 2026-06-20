Mostre
Mostra di Pietro Quattromini nella Pro Loco
sabato 20 giugno 2026 fino a martedì 30 giugno Evento in corso
La Pro Loco di Altamura e Lo scrigno di Pandora organizzano la mostra di Pietro Quattromini, dal titolo "Raccolti", un viaggio tra colori, forme e interpretazioni che raccontano il mondo attraverso lo sguardo dell'artista.
In programma dal 20 al 30 giugno 2026, nella sede della Pro Loco.
Inaugurazione: 20 giugno ore 19:00
Orari: 10:00-13:00 | 18:00-20:00
In programma dal 20 al 30 giugno 2026, nella sede della Pro Loco.
Inaugurazione: 20 giugno ore 19:00
Orari: 10:00-13:00 | 18:00-20:00