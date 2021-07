Io sono persona, storie e racconti di migranti in un documentario di Francesco Russo

Venerdì 9 luglio, alle 20.30, nell'atrio del Liceo Cagnazzi di Altamura, sarà proiettato per la prima volta in assoluto il documentario "Io sono persona", diretto da Francesco Russo e prodotto dal Centro Interculturale "Caravan" e Animado Film. La proiezione si inserisce nel programma dell'ottava edizione della rassegna "Altamura al cinema", organizzata da Pro Loco Altamura, Cineclub Formiche Verdi, Obiettivo Successo e Buzz Creative (con il sostegno di Puglia Promozione e Comune di Altamura).Le storie di alcuni migranti che abitano nel nostro territorio sono al centro di questo piccolo film e si intrecciano in un viaggio per immagini, girate e montate dal giovane regista e videomaker Francesco Russo, di origini palermitane ma murgiano di adozione, e che saranno accompagnate dalle illustrazioni originali dell'artista santermano Alessio Lo Manto e dai testi scritti dal docente Piero Castoro e narrati dall'attore e drammaturgo Roberto Corradino."Il documentario, attraverso i diversi racconti, è un tentativo - si legge nella presentazione del centro Caravan - di comprendere meglio un fenomeno complesso e antico come quello delle migrazioni, la cui gestione negli ultimi anni è stata spesso affrontata dai governi dei Paesi di approdo in chiave solo emergenziale, sulla base di rigide - quanto insensate - categorie (rifugiati politici, migranti economici, umanitari, ambientali) di persone che, in fondo, si mettono in viaggio cercando migliori condizioni di vita. Inoltre, l'obiettivo è quello di far emergere come le pratiche di integrazione e inclusione possano essere determinanti per disinnescare pregiudizi e conflitti sociali e attivare processi virtuosi in grado da un lato di agevolare le persone migranti nel conquistarsi nuove opportunità, dall'altro di realizzare coesione sociale e occasioni di crescita e scambio culturale per le nostre comunità".L'iniziativa rientra nell'ambito delle attività di "Caravan" - Centro interculturale e sportello per l'integrazione socio-sanitaria dei migranti dei Comuni dell'Ambito territoriale per la gestione dei servizi sociali di Altamura (capofila), Gravina, Santeramo e Poggiorsini, progetto ideato e gestito dall'Associazione "Fornello" di Altamura in rete con altre realtà del territorio riunite nel Coordinamento "Restiamo Umani".L'ingresso alla proiezione è libero, con prenotazione obbligatoria inviando un messaggio via WhatsApp al numero 379.2373983.