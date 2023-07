Corpi narranti: terza edizione del festival di teatro danza e video danza "Spazi in movimento"

Si tiene ad Altamura la terza edizione del festival di teatro danza e video danza "Spazi in movimento" realizzato dall'associazione "Corpi Narranti", per la direzione artistica di Angela Calia, alla sua terza edizione.Il programma di quest'anno si focalizza sui temi delle radici, delle identità e dellecomunità e ha come ospite principale l'attore, regista, mascheraio e liutaio Matteo Fantoni. Il 6 luglio Fantoni cura la realizzazione di una performance urbana itinerante con maschere. Il 7 luglio alle 21:30 si esibisce in uno spettacolo dal titolo "Il silenzio – conferenza spettacolare sulla liuteria", presso l'ex Conservatorio Santa Croce, ingresso via Santa Croce 14. Matteo Fantoni è cofondatore insieme a Sara Venuti della compagnia Teatro Insonne (2012) con cui produce diversi spettacoli di teatro fisico. Specializzato nella costruzione e nell'utilizzo delle maschere di carattere e nel lavoro attoriale basato sulle azioni fisiche, ha lavorato e si è esibito in oltre 20 Paesi in giro per il mondo.Altri eventi compongono il programma di Spazi in Movimento 2023: sempre presso l'ex Conservatorio Santa Croce, il 7 luglio, dalle 17:00 alle 21:00 è possibile partecipare gratuitamente alla speciale esperienza di visione Danza e realtà virtuale in cui ogni partecipante che vorrà prenotarsi potrà godere della visione di film di danza pensati e creati per una visione a 360°, in un'esperienza con visori che espande i livelli di percezione della visione e del film. I film selezionati appartengono ad alcuni fra gli artisti e le artiste più importanti del panorama internazionale della danza contemporanea, fra cui Sharon Eyal, e l'evento è realizzato in collaborazione con Zed Festival di Bologna e con PRO.DES, Promozione Digitale Estesa della Danza. Lo stesso evento si ripete la mattina delll'8 luglio, per la Rassegna "Altamura al cinema" 2023, presso la Sala Camasta del Gal, entrata Porta Matera. È sufficiente prenotarsi per partecipare.Infine, l'8 luglio alle 18.30 presso l'atrio del Museo Etnografico, un laboratorio di Danza di Comunità condotto da Manuela Lops chiude gli eventi del festival.Per tutte le informazioni e per prenotarsi per i vari eventi: spaziinmovimento@gmail.com; +393494980240