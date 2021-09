Corpi narranti, ad Altamura per un mese il festival della danza e dei luoghi 'Spazi in movimento'

L'associazione culturale Corpi Narranti, che si occupa di ricerca, creazione e produzione nell'ambito della video danza e del teatro danza, ha organizzato ad Altamura e dintorni, in Puglia, dal 17 settembre al 17 ottobre prossimi, il festival della danza e dei luoghi "Spazi in Movimento", alla sua prima edizione. Focus della rassegna è il rapporto tra il movimento del corpo e i luoghi, tema che dà il titolo all'intera manifestazione e che sarà declinato nel corso degli appuntamenti attraverso incontri, performance live, proiezione di cortometraggi e workshop dedicati a professionisti delle arti performative (teatro, danza, circo, musica) e pubblici appassionati.Ospite speciale del Festival è Kenji Takagi, che sarà ad Altamura dal 27 settembre al 2 ottobre. Già danzatore per la compagnia Tanztheatre Wuppertal di Pina Bausch, Kenji Takagi vanta esperienza in tutto il mondo come insegnante, coreografo e danzatore freelance. Recentemente è apparso sul palco nelle coreografie di Nathalie Larquet, Jean-Laurent Sasportes, Mark Sieczkarek e Pina Bausch e anche in varie performance di improvvisazione e teatro inclusivo e interdisciplinare, diretto da Jakob Fedler, e nello spettacolo teatrale "Ich & Ich" by Else Lasker Schüler, diretto da Dedi Baron.L'anteprima della rassegna è in programma il 17 settembre con la proiezione dei cortometraggi prodotti da Corpi Narranti presso l'ex Monastero Santa Croce, nel centro storico della città.A seguire il 24 settembre una short performance di creazione istantanea di musica e danza, e dal 27 settembre al 1 ottobre il workshop e la performance site-specific con Kenji Takagi presso il Monastero del Soccorso del Gal. Chiudono la manifestazione un laboratorio su pratiche di movimento consapevole e percezione corporeo-emotiva e una performance di teatro danza di Angela Calia, referente e direttrice artistica del progetto, danzatrice, ricercatrice.Dal 2017 Corpi Narranti promuove la video danza come linguaggio universale di narrazione partecipata dell'abitare e vivere i luoghi: l'uomo, le memorie, il presente, i luoghi immaginari. Nella visione dell'associazione il centro urbano di Altamura e il paesaggio naturale sono concepiti non solo come scenografia ma come veri e propri partner di danza, le relazioni e il legame uomo–ambiente come elementi di ricerca coreografica e narrativa, i processi partecipati e la divulgazione come azioni culturali di relazione e scambio. L'obiettivo è promuovere la pratica e i saperi del teatro danza e della video danza e del rapporto oi luoghi, in tutto il loro potenziale creativo e interattivo, sul territorio e attraverso una rete di partnership consolidata anche a livello internazionale. Il festival è prodotto anche grazie al contributo di programma straordinario 2020 in materia di cultura e spettacolodella Regione Puglia. Mentre Corpi Narranti è stata, inoltre, "Vincitore PIN –Iniziativa promossa dalle Politiche Giovanili della Regione Puglia e ARTI nel 2017 e finanziata con risorse del FSE –PO Puglia 2014/2020 Azione 8.4 e del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione".