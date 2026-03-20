Fidapa Altamura
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Convegni

Convegno Fidapa: "La ristoceutica delle donne"

venerdì 20 marzo 2026 Oggi
La Fidapa BPW Italy – Sezione di Altamura organizza il convegno sul tema "La Ristoceutica per le donne", in programma venerdì 20 marzo 2026 alle ore 18:00, nella Sala Convegni A.B.M.C. "A. Giorgio" in Piazza Zanardelli, 18 – Altamura.

Un importante momento di approfondimento sul ruolo dell'alimentazione come strumento di prevenzione, salute e benessere femminile. Interverranno autorevoli esperti del mondo medico, scientifico e della nutrizione:
Prof. Vincenzo Lionetti, Dott.ssa Agnese Latorre, Prof.ssa Alessia Ritota e Dott.ssa Giuseppina Lavalle, con l'introduzione del Prof. Loreto Gesualdo.

L'intero programma in locandina.
Locandina
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