Convegno Fidapa: "La ristoceutica delle donne"

La Fidapa BPW Italy – Sezione di Altamura organizza il convegno sul tema "La Ristoceutica per le donne", in programma venerdì 20 marzo 2026 alle ore 18:00, nella Sala Convegni A.B.M.C. "A. Giorgio" in Piazza Zanardelli, 18 – Altamura.Un importante momento di approfondimento sul ruolo dell'alimentazione come strumento di prevenzione, salute e benessere femminile. Interverranno autorevoli esperti del mondo medico, scientifico e della nutrizione:Prof. Vincenzo Lionetti, Dott.ssa Agnese Latorre, Prof.ssa Alessia Ritota e Dott.ssa Giuseppina Lavalle, con l'introduzione del Prof. Loreto Gesualdo.L'intero programma in locandina.