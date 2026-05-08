Locandina con foto di Gatti
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Mostre

Pro Loco: mostra fotografica sul Passato ritrovato

sabato 9 maggio 2026 Oggi
Il 9 e il 10 maggio, in Piazza Repubblica, la Pro Loco organizza una mostra fotografica dal nome "Il Passato Ritrovato" che riguarda gli usi, i costumi e le tradizioni altamurane. Ogni fotografia è un frammento di memoria collettiva, un filo sottile che unisce volti, gesti e storie di chi ci ha preceduti.

Per prenotazioni è consigliato chiamare in Pro Loco al numero: 0803143930.
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