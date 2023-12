Fumetto e giochi: il Natale degli appassionati

Nei locali del Laboratorio urbano giovanile in via Marecchia (alle spalle della parrocchia di Sant'Agostino), l'associazione Mura Crea organizza la terza edizione di "Natale in gioco". Appuntamento dedicato ai grandi e ai piccoli, per appassionati di fumetti, manga, giochi del passato, giochi da tavola. Un'occasione anche per far conoscere alcuni giochi ai bambini.Sabato 30 dicembre: si gioca sino alle 23.30.Info: whatsApp 3889211627