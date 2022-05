Uno scavo sulla strada appena asfaltata

Uno scavo per un allaccio del gas è stato eseguito oggi davanti ad un civico privato in via Maggio 1648 ma solo ieri quella via era stata completamente asfaltata, con il manto rimesso a nuovo dopo mesi in cui è stata transitabile con difficoltà, a seguito dei lavori di manutenzione della rete idrica.Nei giorni scorsi abbiamo scritto dei lavori di ripavimentazione stradale che proseguiranno anche domani e dopodomani.Una lettrice segnala l'accaduto alla nostra redazione. "Ieri, come avete comunicato sulla vs pagina di Facebook, hanno provveduto all'asfalto - scrive - e avevano rimesso a nuovo la strada rendendola percorribile. Oggi è successo l'impensabile. Di nuovo un cantiere. L'asfalto nuovo è diventato inagibile. Un altro buco in quella strada che era diventata perfetta solo per 24 ore. Si deve fare qualcosa per non far accadere nuovamente ciò che è successo, sicuramente in altre strade sarà accaduto in ugual modo".Al termine di questo intervento dovrà essere la ditta che ha eseguito l'allaccio del gas a rifare il manto stradale, con spese a proprio carico. I gestori dei servizi pubblici sono infatti obbligati a ripristinare le sedi stradali.Ma se si fosse evitato, sarebbe stato meglio per tutti.