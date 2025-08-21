Rifiuti abbandonati in via Cassano vecchia

Ennesima segnalazione di abbandono di rifiuti, di vario genere, prevalentemente di tipo domestico e vestiario. Stavolta nelle campagne della zona di via Cassano vecchia.Le foto e la segnalazione arrivano da un lettore che, molto amareggiato, scrive: "Quanto vorrei che si arrivasse a beccare chi fa questi scarichi abusivi nelle campagne". E propone: "Mettiamo telecamere nascoste a energia solare e a infrarossi e tra un po' vedrete".Duro il commento: "Ogni gesto che compie in tal modo contro la natura, andrà a colpirli nella loro vita! Arrecano danni alla salute pubblica, ma continuano imperterriti a farlo come se niente fosse! Un giorno saranno beccati e pubblicherò i loro volti in ogni dove!".