Rifiuti abbandonati
Rifiuti abbandonati

Rifiuti abbandonati in via Cassano vecchia

La segnalazione di un lettore: "Gesti contro natura, si ritorceranno contro"

giovedì 21 agosto 2025 10.02
Ennesima segnalazione di abbandono di rifiuti, di vario genere, prevalentemente di tipo domestico e vestiario. Stavolta nelle campagne della zona di via Cassano vecchia.

Le foto e la segnalazione arrivano da un lettore che, molto amareggiato, scrive: "Quanto vorrei che si arrivasse a beccare chi fa questi scarichi abusivi nelle campagne". E propone: "Mettiamo telecamere nascoste a energia solare e a infrarossi e tra un po' vedrete".

Duro il commento: "Ogni gesto che compie in tal modo contro la natura, andrà a colpirli nella loro vita! Arrecano danni alla salute pubblica, ma continuano imperterriti a farlo come se niente fosse! Un giorno saranno beccati e pubblicherò i loro volti in ogni dove!".


I-report
Inviate le vostre segnalazioni, con le immagini, tramite il nostro portale
