Lavori nel centro storico, disagi per i ritardi

In via Bisanzio Filo, nel centro storico, si stanno effettuando i lavori per il progetto Agorà per la realizzazione dei sottoservizi e per la ripavimentazione. Gli interventi sono rimasti fermi alcuni mesi e da circa una settimana sono ripresi.Quando ci sono dei lavori i disagi possono essere inevitabili. Ma nel caso specifico sono maggiori, data la particolare natura urbana dei luoghi per cui gli ingressi delle abitazioni sono proprio sul cantiere. "C'è stato un periodo di fermo - segnala un lettore - ma da poco hanno ricominciato. Avrebbero già dovuto finire, invece così i tempi si sono prolungati e per i residenti questo significa ulteriori mesi di disagi."Per non parlare - aggiunge - dei giorni in cui piove. Da settembre la situazione diventa quella delle foto. Invivibile. Inoltre voglio anche segnalare che i claustri afferenti sono stati esclusi dai lavori di ripavimentazione. Faccio l'esempio di claustro Fratelli Scarati dove c'è pure un problema di allagamento perché c'è una conca che si è creata dopo i lavori per la rete idrica e qui l'acqua ristagna. Inoltre, sempre in questo claustro, c'è un problema con una cisterna sotterranea che non viene svuotata da tanto tempo ma tutte le richieste al Comune o alla Teknoservice non sono servite a niente".