"La SP 202 è una strada pericolosa"

La Strada Provinciale Bari n.202 "Murge di Gravina" è diventata pericolosa. Segnalazione e appello dell'Associazione CulturaIdentita' di Altamura.Per la presenza di numerose buche, mancanza di adeguata segnaletica orizzontale e verticale e di guardrail, diversi tratti rotti dell'asfalto della carreggiata, la strada identitaria e panoramica provinciale di Bari n.202 "Murge di Gravina", lunga 12 km, che attraversa il Parco nazionale dell'Alta Murgia, è diventata pericolosa, soprattutto nei 9 km ricadenti nel territorio di Gravina in Puglia; stessa criticità nei 3 km ricadenti nel territorio di Altamura. L' Associazione CulturaIdentita' tramite il referente territoriale di Altamura Carlo Moramarco, fa appello al Presidente della Citta' Metropolitana di Bari (ente proprietario e gestore della strada provinciale) e ai Sindaci dei Comuni di Gravina in Puglia e Altamura, affinché la strada provinciale n.202 sia messa in sicurezza con urgenza.