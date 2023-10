"Buttati in periferia giocattoli ancora in buono stato per altri bambini"

"Questi giocattoli potevano fare felici altri bambini. Invece sono stati buttati e ora sono sparsi dappertutto". Queste le amare parole di una nostra lettrice che documenta l'ennesimo episodio di abbandono dei rifiuti. Stavolta la segnalazione arriva dalla strada comunale esterna Pacciarella 33.Questa zona è spesso presa di mira per gli abbandoni. Siamo nella zona di via Corato e qui spesso i rifiuti vengono lasciati, come si vede anche in un'altra immagine. Immondizia che poi viene ripulita ma in breve tempo di nuovo ricompare.A parte il fatto che non ci si deve mai rassegnare a questo odioso fenomeno, rattrista vedere dei giochi in buono stato che avrebbero potuto essere donati ad asili, parrocchie, famiglie in difficoltà, ecc. per regalare un sorriso ad altri bambini. Sono tappetini colorati e altre tipologie. Invece ora diventano un costo per la collettività perché dovranno essere raccolti e smaltiti. Oltretutto, rispetto alla foto, il vento ora ha fatto sparpagliare questi giochi.