Auto in coda per i tamponi Covid19, traffico impazzito a ridosso dello stadio

Con l'apertura del centro vaccinale in via Manzoni, i tamponi molecolari del Covid-19 non si effettuano più al vicino campetto comunale. Quest'attività è stata trasferita alla postazione all'interno dello stadio D'Angelo a cui si accede dalla parte retrostante, raggiungibile esclusivamente transitando in via vecchia Buoncammino.E su questa strada la situazione è diventata caotica tra mezzi pesanti e auto che devono fare zig-zag. Le auto dirette allo stadio formano una fila sul lato opposto al loro senso di marcia. E quindi ci sono i veicoli provenienti dai due sensi di marcia e quelli in coda.Il disagio è notevole come segnala un lettore di Altamuralife. "Gli automobilisti anziché occupare il lato destro della careggiata, che è quello del senso di marcia, si incolonnano sul lato opposto, il sinistro, quindi contromano", dice."Poi - aggiunge - siccome ad Altamura consentiamo l'accesso dei TIR nel centro abitato ( nonostante l'ordinanza lo vieta), invito tutti a fare un giro in questa via per vedere il traffico che si sta provocando". Pertanto chiede agli amministratori di fare delle verifiche perché la strada è stretta e bisogna intervenire. "Forse fate in tempo visto che ci vorrà tanto tempo prima che l'emergenza finisca", conclude.