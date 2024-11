Un corso di biotecnologie al Liceo Federico II di Svevia

Oggi, alle ore 10.00, il Liceo scientifico e linguistico Federico II di Svevia presenta il "Potenziamento di Fisica con curvatura nell'ambito delle biotecnologie", una "proposta didattica innovativa per il territorio", in collaborazione con Oropan SPA, Acquedotto pugliese SPA e Dipartimento di Fisica dell'Università di BariNell'anno scolastico 2024/2025 nasce una preziosa sinergia tra scuola e territorio: il corso di potenziamento di Fisica con curvatura nell'ambito delle Biotecnologie del Liceo scientifico e linguistico "Federico II di Svevia" di Altamura, un'opportunità di scelta che si propone come strumento innovativo di crescita culturale e delle competenze per gli studenti. Il tutto nell'ottica di accrescere e valorizzare le competenze, le potenzialità e i talenti dei ragazzi attraverso una didattica orientativa e basata sull'integrazione tra incremento delle conoscenze e potenziamento delle competenze acquisite attraverso un approccio pratico allo studio.Quest'ultimo è garantito da una dinamica collaborazione tra la scuola, il Liceo "Federico II di Svevia" di Altamura, ed alcune realtà particolarmente significative del territorio, Oropan SPA, Acquedotto Pugliese SPA e il Dipartimento di Fisica dell'Università di Bari "Aldo Moro".Il corso si configura come peculiare "curvatura" del Liceo scientifico, il cui quadro orario permane intatto per tutti e 5 gli anni di corso ed invariato per quanto riguarda le materie oggetto di studio. L'arricchimento è dato dall'inserimento di un'ora di potenziamento di fisica al primo ed al secondo anno, dedicata allo studio di argomenti che declinano la disciplina della fisica su un fronte vicino all'ambito delle biotecnologie e delle scienze naturali. Ciò avviene attraverso l'approfondimento della fisica applicata al campo delle biotecnologie, in particolar modo per argomenti quali ad esempio il calore, la pressione, l'energia, i quali entrano in gioco nell'ambito delle applicazioni tecnologiche alla biologia.Il potenziamento della fisica viene affiancato da approfondimenti svolti sia in orario mattutino e sia in orario pomeridiano, extracurriculare, nell'ambito delle scienze naturali ed in particolar modo nell'ambito della biologia e della chimica, laddove saranno creati legami di approfondimento con l'ambito biotecnologico attraverso lezioni tenute dal docente della disciplina in collaborazione con esperti della materia. A tutto ciò si affiancano gli spazi laboratoriali progettati sia in orario mattutino, cioè curriculare, e sia, in parte, in orario pomeridiano, ovvero extracurriculari, sia nell'ambito delle scienze naturali e sia in quello della fisica applicata alle biotecnologie.Oropan SPA mette a disposizione dei ragazzi il suo "saper fare" fatto di competenze in vari campi, quali ad esempio quello strettamente aderente al versante delle biotecnologie, quello della sicurezza alimentare e della qualità, l'approfondimento nell'ambito del filone agroalimentare e quello industriale, le certificazioni ambientali per la sicurezza alimentare, l'economia e i processi produttivi, la comunicazione.Acquedotto Pugliese SPA fornisce alla scuola un contributo notevole che vede quale punto di partenza la risorsa idrica, un bene dal valore inestimabile, indispensabile per la vita dell'uomo e per la sopravvivenza stessa della biodiversità del pianeta.Infine, il Dipartimento di Fisica dell'Università di Bari offre il suo contributo nell'ambito dell'approfondimento degli argomenti di Fisica in senso stretto, anche attraverso la trattazione con un approccio laboratoriale."Il Corso di potenziamento di Fisica nell'ambito delle Biotecnologie rappresenta una novità assoluta proposta dal nostro Liceo", spiega la Dirigente scolastica Sabina Piscopo. "Oggi la scuola rappresenta una realtà complessa in quanto opera, essa stessa, in una società complessa. Da questo punto di vista, grande importanza assume la necessità di operare consapevolmente in un modo che esige sempre più risposte sul fronte della tutela della biodiversità e della salute dell'uomo".Alla presentazione di lunedì 18 novembre, alle ore 10:00, presso la Biblioteca Tommaso Fiore del Liceo Federico II di Svevia di Altamura, dopo il saluto della dirigente scolastica Sabina Piscopo, prenderanno parte Giuseppina Lotito, Dirigente dell'Ufficio III dell'USR per la Puglia; il sindaco Vitantonio Petronella; Lucia Forte, A.D. & C.E.O. Oropan; Francesca Portincasa, Direttrice Generale AQP S.P.A.; Sebastiano Stramaglia, docente del Dipartimento di Fisica dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"; Rosa Papangelo, Anna Goffredo e Rosanna Mirgaldi, docenti del Liceo Federico II di Svevia di Altamura.