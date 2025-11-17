Settimana delle scarpette rosso: incontro della Fidapa

Nell'ambito della "Settimana delle scarpette rosse", iniziativa coordinata dal Comune in collaborazione con le associazioni, la Fidapa Bpw Italy di Altamura organizza l'incontro dal titolo "Pecunia vincula amoris: la resa dei conti", in programma oggi alle ore 17.00, nella sala convegni dell'Abmc in piazza Zanardelli 18 (sotto i portici).L'associazione presieduta da Daniela Martino invita i cittadini a partecipare a un momento di riflessione sul legame tra denaro e relazioni affettive, con l'obiettivo di promuovere la consapevolezza, il rispetto e l'equilibrio nei rapporti di coppia. L'evento è patrocinato dal Distretto Fidapa Sud/Est e dalla sezione di Policoro.ProgrammaSaluti : Presidente Distrettuale la dott.ssa Emiliana Trentadue e Presidente di Sezione di Policoro Maria Teresa D'EliaInterventi:Dott.ssa Sara Lucariello – Psicologa clinicaDott.ssa Annalisa Bellino – Dirigente di Sezione per l'attuazione delle Politiche di Genere – Regione PugliaDott.ssa Maria Antonietta Amoroso – Psicologa PsicoterapeutaDott.ssa Chiara Di Mase – Avvocato Cassazionista.Apre i lavori la Dott.ssa Daniela Martino attuale Presidente FIDAPA BPW Italy, Sezione di AltamuraModera e coordina la Dott.ssa Rosa Monno, Vicepresidente FIDAPA BPW Italy, Sezione di Altamura.Quest'anno la "Settimana delle scarpette rosse" ha come filo conduttore il tema "La violenza economica", una forma di violenza più subdola, spesso meno riconosciuta perché radicata nell'educazione, nella cultura generale e nelle tradizioni familiari. Il 33% delle donne che si rivolgono ad un Centro Antiviolenza è vittima di violenza economica.