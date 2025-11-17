Fidapa Altamura
Settimana delle scarpette rosso: incontro della Fidapa

Sul tema delle relazioni affettive e della gestione del denaro

Altamura - lunedì 17 novembre 2025
Nell'ambito della "Settimana delle scarpette rosse", iniziativa coordinata dal Comune in collaborazione con le associazioni, la Fidapa Bpw Italy di Altamura organizza l'incontro dal titolo "Pecunia vincula amoris: la resa dei conti", in programma oggi alle ore 17.00, nella sala convegni dell'Abmc in piazza Zanardelli 18 (sotto i portici).

L'associazione presieduta da Daniela Martino invita i cittadini a partecipare a un momento di riflessione sul legame tra denaro e relazioni affettive, con l'obiettivo di promuovere la consapevolezza, il rispetto e l'equilibrio nei rapporti di coppia. L'evento è patrocinato dal Distretto Fidapa Sud/Est e dalla sezione di Policoro.

Programma
Saluti : Presidente Distrettuale la dott.ssa Emiliana Trentadue e Presidente di Sezione di Policoro Maria Teresa D'Elia
Interventi:
Dott.ssa Sara Lucariello – Psicologa clinica
Dott.ssa Annalisa Bellino – Dirigente di Sezione per l'attuazione delle Politiche di Genere – Regione Puglia
Dott.ssa Maria Antonietta Amoroso – Psicologa Psicoterapeuta
Dott.ssa Chiara Di Mase – Avvocato Cassazionista.
Apre i lavori la Dott.ssa Daniela Martino attuale Presidente FIDAPA BPW Italy, Sezione di Altamura
Modera e coordina la Dott.ssa Rosa Monno, Vicepresidente FIDAPA BPW Italy, Sezione di Altamura.

Quest'anno la "Settimana delle scarpette rosse" ha come filo conduttore il tema "La violenza economica", una forma di violenza più subdola, spesso meno riconosciuta perché radicata nell'educazione, nella cultura generale e nelle tradizioni familiari. Il 33% delle donne che si rivolgono ad un Centro Antiviolenza è vittima di violenza economica.
