Auto in fiamme in via Santeramo

Un incendio ha danneggiato un'autovettura Mercedes in via Santeramo. Da accertare le cause. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento, per spegnere le fiamme, mentre una pattuglia della Polizia locale ha bloccato il traffico. Le fiamme hanno coinvolto una sola autovettura e non si sono propagate ad altre che erano parcheggiate nelle vicinanze. L'episodio è avvenuto nonostante la pioggia battente di stasera.Sulle cause al momento non si può dire nulla. Saranno i successivi accertamenti a stabilire la natura dell'incendio. Nella notte tra il 2 il 3 novembre, nel centro storico, c'è stato un altro incendio che ha danneggiato due auto , parcheggiate una vicina all'altra. In quel caso è stata accertata la natura dolosa dell'accaduto e sono in corso le indagini delle forze dell'ordine, grazie alle quali è stata individuata la persona ritenuta responsabile di aver provocato l'incendio.