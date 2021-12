Volley, primo stop per la Biscò Leonessa

Alla quinta giornata di campionato, il Tempesta Grottaglie batte per 1-3 (18-25; 26-24; 18-25; 15-25) le ragazze biancorosse al nuovo palazzetto dello sport di Altamura, staccandole dalla corsa a tre verso il primato. Una sfida difficile, quella che attendeva la Leonessa, bloccata da errori personali, ma anche dai muri difensivi avversari, capaci di fermare per la prima volta in stagione la corrazzata altamurana.Eppure si era partiti bene, aprendo il set e tenendosi avanti in un paio di occasione sul +2, prima di iniziare un lungo braccio di ferro con le ospiti, ancora staccate di due sul 12-10 e ancora in partita, quando si torna pari 12. Poco dopo, la situazione si replica. La Leonessa va avanti 17-15, non tarda la risposta del Grottaglie che pareggia i conti, ma questa volta, in modo più deciso, iniziando un break capace di staccare le altamurane, che a 17 ci restano fino al mancato ventitreesimo punto delle ospiti, che a quel punto sono già avanti di 4, ben distanti e brave a conquistare senza errori, il primo set della gara.Un nuovo testa a testa apre la seconda frazione di gioco. Il primo break del set è minimo, con soli due punti di seguito della Leonessa, che per un paio di batture riesce a prendere il comando, prima di tornare ancora in parità sul 7-7. Poi, ancora un break Biscò, questa volta interrotto dal time-out chiamato dal CT del Grottaglie che impedisce alle biancorosse di continuare un buon momento che le aveva portate sul +3 (11-8). Al rientro, infatti, quasi il Grottaglie pareggia, ma la scossa della squadra di Marchisio, arriva quando ad un vantaggio affievolito a +1. Con una nuova prova di grinta delle padrone di casa che tornano sul +3 a comandare la gara. Un ulteriore vantaggio e break fermato solo dalla strategia del Tempesta Grottaglie, che ancora chiama un time-out che ferma sul +4 la corsa biancorossa. Una Leonessa che mai convince al rientro in campo e che di fatto subisce troppo queste brusche interruzioni ai buoni momenti tanto da dover perdere altre due battute prima di riprendere la mano al set e staccare a +6 sul punteggio di 20-14. Ad un set ormai chiuse, risponde ancora presente la compagine di Grottaglie, che ancora non molla, restando a galla, seppur a -4 quando si arriva al set point. Un momento catartico per le altamurane, anche oggi, non capaci di chiudere al primo tentativo la pratica, anzi, buttandone 4 e venendo chiamate dal Mister per sistemare le emozioni in testa. Al rientro sul parquet, bastano due servizi per chiudere il set, 26-24, rimettendosi così in gara, 1-1 il conto dei set.Arriva solo sotto di 3 punti il primo punto della Leonessa nel terzo set dell'incontro. Il Grottaglie, subito al comando, impedisce due volta la parità, allungando praticamente fin da subito, con un break che la manda sul +7 al punteggio di 3-10. Non smette di provarci, però, la Leonessa, nei panni delle sue avversarie in altre gare, ma con la capacità, e le ragazze lo sanno, di saper rientrare in partita e di poter far male a chiunque, anche se, come nella partita di oggi, da sfavorite. Una rimonta avviene, quando sul 10-13, il punteggio torna di 3 punti a favore del Grottaglie, poi diventa parità, 16-16, ed una gara che per poco sembra avere un piglio diverso, 18-18, poi il crollo. Le grottagliesi riprendono le redini della gara, volano, lasciando a 18 le altamurane e chiudendo il set senza ulteriori errori.Inizia con l'amaro in bocca il quarto set, al Palazzetto dello Sport di Altamura, continua l'equilibrio, ma il Grottaglie riesce a staccare in un paio di occasioni, portandosi +2. Poi sul 5-7, inizia a prendere il largo. +7 metà set, senza fermarsi, neppure al time-out chiamato da Mister Marchisio. Poi un punto arriva, dopo un lungo scambio, interrompendo di due servizi una corsa infermabile del Grottaglie, che sul 7-12, sembra avere la strada spianata verso la vittoria. Nelle battute seguenti, il margine aumenta ancora, la Leonessa, -9 il break, 7-16 al il punteggio, che anche assaggia il -10 in qualcuna delle occasioni successive. Si arriva 11-20, ed è ancora il Grottaglie a fare la partita. Si tocca il -11, sull'11-22, poi piccola reazione biancorossa prima dei match point a portarle a -9. Sono ben 10 quelli a disposizione per il Grottaglie, uno solo sbagliato, poi si chiude il set: 15-25.Una partita già sulla carta dura, per le altamurane, che in campo ci hanno provato a rendere difficile la gara al Grottaglie, ma senza successo. Una sconfitta accettabile, nel complesso, con ancora tante sfide davanti e margini di miglioramento per una squadra giovane come quella biancorossa. Va a -3 il primo posto, -2 il secondo adesso occupato dal Grottaglie, ma il tempo c'è, nel 2022, per ritrovare serenità e mettere alle spalle questa sconfitta.