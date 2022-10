Volley femminile, buona la prima in serie C

Leonessa Volley Altamura - Dinamo Molfetta 3-0 ( 25-18, 25-17, 25-22).Non è mancato lo spettacolo al Palazzetto "La Cupola" di Altamura, con la formazione di Claudio Marchisio che, pur non splendendo al massimo, regala comunque grandi emozioni all'ampio pubblico presente con il contributo degli ospiti capaci di tenere in bilico fino alla fine la gara.CRONACA – La gara si apre subito nel segno delle padrone di casa. Un comando che mantiene per tutto l'arco del primo set, anche a discapito di qualche blackout che tengono in scia le ospiti. Seppur il vantaggio iniziale, infatti, solo a metà set, le altamurane danno il primo strappo alla gara lanciandosi su un +4 più netto sull'11-7. Un vantaggio netto, ma non decisivo, che seppur rosicchiato per un attimo, torna a farsi evidente sul finale, quando un buon break delle leonesse il 18-13. Un break interrotto alla ripresa da un time-out ospite che placa solo momentaneamente la fame delle biancorosse capaci di chiudere il set negli scambi successi aumentando a +6, al set-point, subito vinto.Più arduo e in salita il secondo set della gara. La Leonessa è sì, la squadra ad aprire i giochi, ma è anche quella a inseguire dopo l'accenno iniziale (3-1). Sotto di 4, sul 5-9, è decisivo il time-out chiamato da Mister Marchisio per riprendere le redini della gara, che in campo si trasforma in un pareggio a quota 11. In una fase completamente tesa del match, sta a Donatella Lacalamita – MVP della gara secondo il pubblico – spostare a favore della Leonessa il destino del set. Al servizio dal 14 pari, la centrale altamurana regala 2 ace e contribuisce a pieno in un break che lancia a +7 le biancorosse. Poco può nel finale del set il Molfetta, che accorcia solo a 21-17, prima di cedere anche questo set.Non cessa però nel terzo set lo show della gara. A partita all'apparenza chiusa il Molfetta non cede, va sotto di due, ma resta in corsa e facendo sudare l'allungo alla Leonessa. Sul 9-8, la svolta. Break biancorosso e vantaggio che aumenta a +4, margine che consente anche l'esordio in C e con la Leonessa anche per la diciottenne Noemi D'Onofrio, neo-acquisto per la stagione 2022-23 come palleggiatrice. Quando la gara sembra più in discesa e la Leonessa si appresta ad un largo 19-12, però, l'attenzione viene meno, ed è qui che i mister, Marchisio e Simone, cercheranno di trovare margini di miglioramento anche rispetto alle passate stagioni, in cui momenti così sono risultati decisivi alle sorti finali del campionato. Con il Molfetta che torna in gara e sotto di 2, sul punteggio di 20-18, è poi Laura Facendola a trascinare al successo le sue ragazze, contribuendo ampiamente alla conquista dei cinque punti finali, compreso di match point, che sono valsi il 25-22 finale del set.In conclusione, a prescindere dalla prestazione in campo, certamente migliorabile, la Leonessa esce comunque con un bottino di 3 punti dalla prima uscita stagionale e con il quale si appresta ad affrontare nel prossimo match, sabato 22 ottobre, l'Orta Nova in trasferta.