Team, si torna in campo con la Puteolana

Dopo lo stop di due settimane e dopo la decisione della Lega Nazionale Dilettanti di sospendere le regolari giornate di campionato fino al 29 novembre, per permettere il recupero delle numerose partite che non si sono disputate a causa della pandemia, la Team Altamura oggi recupera la quinta giornata del campionato di serie D del girone H. La squadra di mister Monticcioli sarà di scena alle 14,30 allo stadio Domenico Conte di Pozzuoli, nell'incontro che la vede opposta alla Puteolana.Una occasione per scrollarsi di dosso le partite perse in casa contro due delle pretendenti alla promozione, Bitonto e Sorrento. Con una classifica di difficile lettura visto che le squadre non hanno disputato lo stesso numero di incontri. Una graduatoria che in questo momento parla di 7 punti conquistati dalla Team su cinque gare disputate: magro bottino rispetto alle premesse della vigilia, ma con l'attenuante di aver incontrato quasi tutte le maggiori formazione in lizza per la promozione.Si spera, quindi, che il cammino della formazione biancorossa diventi in discesa, a partire da domenica prossima, quando a Pozzuoli si affronta una Puteolana che, con lo stesso numero di partite dei leoni altamurani, naviga nelle parti basse della classifica, in penultima posizione, a soli 3 punti.