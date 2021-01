Team: dopo il poker all'Aversa, trasferta difficile a Nardò

Dopo il frizzante poker al Real Agro Aversa (4-1 nel turno dell'Epifania con bella doppietta di Croce), domani la Team Altamura è attesa dall'insidiosa trasferta di Nardò, per la 11esima giornata del campionato.La vittoria di tre giorni fa rinsalda il morale e dà certezza delle proprie potenzialità.In mattinata la Asd Team Altamura ha comunicato due rinforzi. Un grande ritorno è quello di Raffaele Gambuzza, difensore siciliano, che è nel cuore della tifoseria altamurana per i suoi trascorsi biancorossi. Un nuovo acquisto è Pasquale Lo Russo, centrocampista esterno mancino, classe '95, con molta molta esperienza in serie D.