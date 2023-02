Team Altamura, un punto a Brindisi

Esordio in panchina con un punto nella delicata trasferta di Brindisi per il nuovo allenatore Antonio Rogazzo, subentrato a Ciro Ginestra. Risultato finale: 1-1.Padroni di casa in vantaggio nel primo tempo con Gorzelewski, al 33'. Pareggio di Sepe al 9' della ripresa con sinistro dal limite.Una sfida diretta per la zona play-off che termina in parità. La distanza sale a quattro punti perché il Casarano, in questa ottava giornata di ritorno, si è avvantaggiato del pareggio tra Brindisi e Altamura e grazie alla vittoria contro il Matera è salito al quarto posto.