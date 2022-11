Team Altamura, un'altra trasferta vincente

Un balzo in zona play-off. Grazie alla quarta vittoria consecutiva (tre in campionato e una in Coppa Italia), la Team Altamura raggiunge una posizione di classifica più consona agli obiettivi iniziali.A Cercola, in trasferta contro l'Afragolese, la Team conquista una bella vittoria, anche se sofferta nel finale. Risultato finale: 1-2. Le reti sono state firmate da Mattera su calcio di punizione (nel primo tempo per l'iniziale vantaggio) e di Bertolo nella ripresa per il vantaggio decisivo.Domenica la Team sarà in trasferta contro un Matera galvanizzato e rilanciato dall'arrivo del tecnico Ciullo.