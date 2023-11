Team Altamura spietata: ogni occasione è gol e fa cinquina

nel primo tempo Logoluso e Bertolo di testa, praticamente in fotocopia, su calcio d'angolo;

nella ripresa: un autogol, Kharmoud e Loiodice arrotondano alla cinquina.

Vittoria sonante per Team Altamura nella 11esima giornata di serie D, girone H. In Cilento, contro il Santa Maria del Cilento, capitalizza e sfrutta ogni occasione da gol e fa una cinquina: 0-5 il risultato finale.I gol:La squadra di Giacomarro è stata molto cinica, ha trasformato ogni occasione in un gol. Sconfitta eccessiva per i padroni di casa che all'inizio della gara hanno avuto un paio di occasioni. E poi per tutta la durata della partita hanno tentato di ridurre il divario ma senza riuscirci.In testa alla classifica il vantaggio degli altamurani sale a +3 rispetto a Fasano, Nardò e Casarano. Una bella domenica biancorossa.