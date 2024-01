Team Altamura, pari in casa contro il Manfredonia

Pari in casa nella seconda giornata di ritorno della serie D, girone H. Team Altamura non riesce a superare il Manfredonia in una gara molto combattuta. Tante occasioni per i padroni di casa ma in gol è riuscito ad andare soltanto Saraniti. Soprattutto nel secondo tempo c'è da recriminare per un palo colpito e per altre possibilità per poter andare in rete. Risultato finale: 1-1.Saraniti ha portato in vantaggio Team Altamura, sugli sviluppi di un calcio di punizione di Loiodice (ancora lui è stato prezioso) al 12'. Pari di Carbonaro al 40' che spiazza il portiere nell'area piccola.Prosegue la striscia positiva per Team Altamura anche se è il secondo pareggio consecutivo. In vetta, comunque, le distanze restano immutate: +4 sul Nardò (pari in trasferta contro la Paganese); + 7 su Martina e Casarano (pareggi anche per loro).(seguono altre notizie)