Team Altamura non si ferma più, vincente anche a Barletta

Team Altamura continua la sua marcia, solitaria in vetta alla classifica del girone H di serie D. Convincente prestazione e vittoria a Barletta: 0-2, una rete per tempo, di Saraniti e Loiodice. Vincono anche Casarano (a Gallipoli, 0-1), Nardò (a Fasano, 2-3) e Martina (0-1 contro la Paganese) e così la situazione non cambia nella parte alta della graduatoria.Team senza tifoseria al seguito, per il divieto alla vendita dei tagliandi dei tifosi ospiti. Anche senza il classico 12esimo uomo, la squadra di Giacomarro chiude la pratica al Puttilli con grande carattere. Entrambi i gol sono stati originati da errori difensivi dei padroni di casa.Questa è la quinta vittoria consecutiva. Giacomarro soddisfatto: "Questa è una squadra che migliora domenica dopo domenica e i risultati si vedono". Un "campionato difficile che si deciderà nel girone di ritorno con gli scontri diretti".Domenica Team Altamura ospita al D'Angelo la Paganese per la 14esima giornata di andata.