Team Altamura, difficile trasferta a Bitonto

In serie D si gioca oggi la nona giornata del girone di andata. Nel girone H la Team Altamura deve vedersela con la capolista, il Bitonto. Una trasferta molto difficile per la squadra biancorossa che finora è stata discontinua nel gioco e nei risultati. In trasferta, però, finora ha fatto meglio rispetto a quanto visto al "D'Angelo" dove domenica ha perso contro il Francavilla e non riesce ancora a sbloccarsi.In settimana si è unito al gruppo Lucchese, un ritorno in maglia biancorossa. Un puntello a centrocampo ritenuto utile dalla società per dare più sostanza al gioco in fase di costruzione. Per tante ragioni la partita di oggi è un banco di prova severo. I padroni di casa sono imbattuti (nel ruolino di marcia sei vittorie e due pareggi) e hanno ancora "fame" di risultati. Ma anche la Team è motivata a uscire quanto prima dalle secche della bassa classifica.Con l'ora solare nuovamente in vigore, fischio d'inizio alle ore 14.30.