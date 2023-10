Team Altamura bloccata sul pari ma resta in testa

La Team Altamura pareggia a Rotonda (0-0) nella quarta giornata di andata di serie D, girone H. Gara combattuta, con due squadre solide, e un punto che può stare bene ad entrambe. La squadra di Giacomarro resta in testa alla classifica, con 10 punti, raggiunta dalla Fidelis Andria che ha sconfitto 2-1 la Fbc Gravina. Invece il Martina (con cui la Team condivideva il primo posto) ha perso contro il Gelbison di Vallo della Lucania.Gara equilibrata, con alterne fortune nei rovesciamenti di campo. Entrambe le formazioni hanno avuto delle occasioni non sfruttate o sventate dalle rispettive difese.Nel dopo-partita il commento dell'allenatore Giacomarro: "Partita aperta, pareggio è un risultato meritato. Si poteva perdere ma si poteva anche perdere questa partita. Va bene così, servirà per migliorarci e andare sempre meglio nelle altre".Prossima gara, domenica prossima, in casa per il derby della Murgia contro Fbc Gravina che oggi ha lottato sul campo di Andria, uscendone però sconfitta.